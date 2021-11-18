Бастрыкин провел совещание по работе следствия на Кавказе в 2021 году

Александр Бастрыкин. Фото: СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Махачкале оперативное совещание, на котором подвел итоги работы ведомства на Кавказе за девять месяцев 2021 года. В мероприятии участвовали заместители председателя СКР Эдуард Кабурнеев и Сергей Горяйнов, руководитель управления воспитательной работы СК России Сергей Петров, руководитель ГСУ СКР по СКФО Олег Васильев и главы территориальных следственных управлений, в том числе - глава СК СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин отметил положительные изменения в работе следствия на Кавказе. Улучшились в том числе и показатели. Так, за девять месяцев 2021 года на Кавказе совершили 57176 преступлений. В производство СКР ушли 8257 уголовных дел, расследование 4307 из них уже завершено.

Отмечается, что в СКФО сократилось число убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Кроме того, за девять месяцев следователи ведомства окончили расследование 610 дел коррупционной направленности. Также Бастрыкин отметил успехи по борьбе с терроризмом в Чечне и Дагестане, где зарегистрировали 115 и 432 сообщений о преступлениях такой направленности соответственно.

- Председатель СК России заслушал доклады ряда руководителей территориальных подразделений указанного федерального округа об итогах работы в текущем году. Он подробно остановился на ходе расследования уголовных дел о нарушении жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа обманутых дольщиков, а также о невыплате заработной платы работникам, - сказано в сообщении СКР.

В завершении совещания Бастрыкин обсудил с коллегами ход расследования резонансных уголовных дел и дал по ним ряд конкретных поручений.

Глава СКР в ходе рабочей поездки в Дагестан встретился с родственниками погибших на службе сотрудников. На мероприятии были брат Назима Казиахмедова, мать и вдова Гамзата Мусаева, отец Гаджи Алибекова, вдова Арсена Гаджибекова и мать Рамазана Рамазанова. Бастрыкин поблагодарил их за подвиг погибших родственников и вручил им ведомственные памятные медали «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Семьи офицеров, в свою очередь, отметили, что после гибели мужчин ведомство не оставляет их и всячески помогает.

Фото: СКР

Помимо прочего, Бастрыкин вручил ведомственные награды отдельным руководителям и сотрудникам следственных подразделений СК России, а также министру внутренних дел по Республике Дагестан, поблагодарив за отличную службу.