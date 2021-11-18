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Общество18 ноября 2021 9:07

В селе Ставрополья построили детский сад за 96 млн рублей на 60 мест

В учреждении будут работать три ясельные группы
Евгений КВИТКО
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В селе Чернолесском Ставропольского края почти достроили новый детский сад на 60 мест для детей от 1,5 лет. Работы завершены на 80%.

- На строительство детсада потратили 96 миллионов рублей, из которых чуть больше 30 миллионов - средства федерального бюджета, а остальные из регионального и муниципального, - рассказал глава минстроя региона Валерий Савченко.

В учреждении будут работать три ясельные группы, а также спортивный зал, кабинеты психолога, компьютерный класс и т.д. Строительство прошло по программе "Демография". Отметим, отдаленные села нуждаются в школах и детских садах, зачастую родителям приходится возить детей в другие населенные пункты.