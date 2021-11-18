Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 9:15

Приставы арестовали имущество бизнесмена из Железноводска на 10 млн рублей

Они забрали у него сантехнический склад для погашения налогового долга
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Железноводске приставы арестовали имущество местного бизнесмена, потому что он имел задолженность по налогам в 10 миллионов рублей. Они забрали у него сантехнический склад и выдали предписание погасить долг, чтобы вернуть оборудование.

Также были арестованы счета предпринимателя в 6 банках страны. Теперь ему придется еще доплатить 700 тысяч за исполнительный сбор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава кисловодского санатория скрыла от налоговой 46 миллионов рублей и стала фигурантом уголовного дела.