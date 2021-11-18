Приставы арестовали имущество бизнесмена из Железноводска на 10 млн рублей

В Железноводске приставы арестовали имущество местного бизнесмена, потому что он имел задолженность по налогам в 10 миллионов рублей. Они забрали у него сантехнический склад и выдали предписание погасить долг, чтобы вернуть оборудование.

Также были арестованы счета предпринимателя в 6 банках страны. Теперь ему придется еще доплатить 700 тысяч за исполнительный сбор.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава кисловодского санатория скрыла от налоговой 46 миллионов рублей и стала фигурантом уголовного дела.