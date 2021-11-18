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Экономика18 ноября 2021 10:35

К концу 2021 года объем инвестиций на Ставрополье вырастит до 250 млрд рублей

Уже сейчас показатели выросли на 10% по сравнению с 2020 годом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить объемы внешнего инвестирования в край до 250 миллиардов рублей. Это нужно сделать к концу 2021 года.

- Мы в этом году должны перешагнуть планку в 250 миллиардов рублей, привлеченных в экономику края за счет средств инвесторов, - заявил Владимиров.

Уже сейчас показатели инвестиций улучшились на 10% по сравнению с 2020 годом. В стратегии экономического развития региона до 2030 года указано, что за 9 лет надо добиться увеличения объема инвестирования до 1,2 триллиона рублей.

Инвесторы заинтересованы в реализации проектов в сфере туризма, здравоохранения и т.д. Наиболее интересны строительство санаториев и гостиниц в городах-курортах Ставропольского края.