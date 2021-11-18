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Общество18 ноября 2021 10:36

Прокурор Лоренц поручил проверить земляные работы в парке "Кисловодский"

После оценки ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц поручил провести проверку в национальном парке "Кисловодский". Поводом послужили земляные работы на территории, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Из СМИ стало известно о земляных работах и вывозе грунта с парка, которые осуществлялись 17 ноября 2021 года. В ходе проверки прокуратура Кисловодска, городское ОВД и руководство учреждения оценят соблюдение федерального законодательства.

- В настоящее время организовано проведение экспертизы в целях установления размера ущерба, причинённого особо охраняемой природной территории и лесным насаждениям, а также осуществляются мероприятия по установлению конкретных лиц, являвшихся заказчиками проведения указанных работ, - передает прокуратура Ставропольского края.

После установления размера ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов".