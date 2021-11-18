Виновницу ДТП, в котором погибли 4 человека, заключили под стражу на 2 месяца

Георгиевский суд установил меру пресечения для виновницы смертельного ДТП - заключение под стражу на 2 месяца. За это время правоохранительные органы проведут проверки и соберут материал.

- Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц). Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в прокуратуре Ставрополья.

Ранее "Комсомолка" писала о происшествии и публиковала фото с места событий. 15 ноября в Георгиевском городском округе Ставрополья столкнулись три легковых автомобиля и большегруз "Маз".

Грузовик пытался объехать оставленную на обочине машину, вылетел на встречную полосу и перевернулся в кювет.

- Проезжающие мимо водители двух легковых автомобилей с пассажирами, остановились для оказания помощи водителю "Маз". В это время автомобиль "Мазда" под управлением молодой женщины на неустановленной скорости, не заметив последних, совершил на них наезд. В результате ДТП погибли 4 человека, 2 госпитализированы, - рассказали в ГИБДД.