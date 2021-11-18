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Общество18 ноября 2021 11:39

1198 многоквартирных домов Ставрополья отремонтируют в 2022 году

В рамках программы капремонта восстановят фасады, наладят инженерные сети и т.д.
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В 2022 году в Ставропольском крае капитально отремонтируют 1198 многоэтажек, средства выделят по соответствующей государственной программе. Планируют заменить лифты, восстановить фасады, наладить коммунальные сети.

Общая стоимость работ - 4,3 миллиарда рублей. При этом большую часть средств выделят из взносов собственников. С июля 2022 года тарифы за капремонт поднимут до 9 рублей 63 копеек для домов без лифта и до 10 рублей 63 копеек - с лифтом.

Отметим, после жалоб жителей региона на качество капитального ремонта в их домах, губернатор распорядился устранить нарушения. Информацию о них он получил во время "Прямой линии" в октябре.