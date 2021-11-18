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Происшествия18 ноября 2021 12:10

Малолетний ребенок из Георгиевска умер после года народного лечения

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

Следственный отдел по Георгиевску СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Подозреваемой стала его 40-летняя мать, передает пресс-служба ведомства.

В период с июня по сентябрь 2020 года девятимесячный ребенок, имевший тяжелое заболевание, проходил стационарное и амбулаторное лечение в городской больнице. В итоге мать отказалась от госпитализации сына и стала исцелять его с помощью "народной медицины". В результате через год мальчик умер. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

- В рамках расследования уголовного дела следователем СКР назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.