Малолетний ребенок из Георгиевска умер после года народного лечения

Следственный отдел по Георгиевску СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Подозреваемой стала его 40-летняя мать, передает пресс-служба ведомства.

В период с июня по сентябрь 2020 года девятимесячный ребенок, имевший тяжелое заболевание, проходил стационарное и амбулаторное лечение в городской больнице. В итоге мать отказалась от госпитализации сына и стала исцелять его с помощью "народной медицины". В результате через год мальчик умер. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

- В рамках расследования уголовного дела следователем СКР назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.