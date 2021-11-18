С начала 2021 года на Ставрополье от вождения отстранили 5 тысяч автомобилистов

С начала этого года сотрудники ГИБДД Ставрополья отстранили от вождения около 5 тысяч автомобилистов за то, что они сели за руль нетрезвыми. Полиция организовывала рейды на пьяных водителей, чтобы предотвратить ДТП.

- Еще около 700 водителей уличены в нетрезвом вождении повторно – в отношении данных граждан собран материал для возбуждения уголовного дела (за нарушение ПДД. - прим. "КП"), - сказано в сообщении ведомства.

По статистике, пьяным сесть за руль решались граждане от 25 до 45 лет, как женщины, так и мужчины. Наказанием может быть штраф, лишение прав и, если все же случилась авария, тюремный срок.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд Георгиевска арестовал виновницу ДТП, в котором погибли 4 человека, на два месяца.