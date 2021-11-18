«Россети Северный Кавказ» провели в СКФО единый день брифингов по итогам подготовки к холодам

Фото: Россети.

Сегодня во всех регионах операционной деятельности компании «Россети Северный Кавказ» состоялись брифинги, посвященные теме готовности электросетевого комплекса СКФО к осенне-зимнему периоду.

Руководители региональных подразделений компании подробно рассказали журналистам о мероприятиях, реализованных на территории курируемого субъекта в ходе подготовки к предстоящему сезону холодов. В брифингах также приняли участие представители профильных органов власти, которые подтвердили готовность энергетиков к сезону нагрузок.

В целом, в текущем году «Россети Северный Кавказ» направили более 2,7 млрд рублей на плановый ремонт и обслуживание энергетических объектов (на 9% больше, чем в 2020 году). Объем финансирования распределён по регионам СКФО в зависимости от территории обслуживания и объёма отраслевых задач.

Среди ключевых мероприятий в регионах СКФО - капитальный ремонт в общей сложности почти 700 км сетей высокого напряжения (35 кВ и выше). Отремонтировано более 2,4 тыс. км. воздушных линий 0,4-20 кВ, 40 силовых трансформаторов и более 2,3 тыс. коммутационных аппаратов. На более 4 тыс. трансформаторных подстанциях (ТП) и 935 трансформаторах проведены все необходимые регламентные работы.

Напомним, накануне на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021 - 2022 годов генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин сообщил о 100-процентной готовности электрических сетей холдинга к надежной работе. Ранее Министерством энергетики РФ выдан паспорт готовности компании «Россети Северный Кавказ» к работе в предстоящий сезон холодов.