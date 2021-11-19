Банк Уралсиб организует вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности».
«Университет бизнеса Уралсиб» продолжает серию дистанционных занятий. 25 ноября 2021 года в 11:00 по московскому времени состоится очередной вебинар - «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности». Участие бесплатное, но предварительная регистрация необходима, это легко сделать, зайдя по ссылке. Стоит поторопиться: количество мест ограничено.
Актуальными знаниями и рабочими схемами с участниками мероприятия поделится преподаватель - эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса - Владимир Ефремов.
Основные вопросы, которые будут обсуждаться:
- как правильно выбрать верную стратегию, когда все вокруг постоянно меняется, и наладить технику продаж в соответствии с сегодняшними условиями?
- роль маркетинга в новой реальности, почему старые модели уже не работают?
- как всего за месяц кратно увеличить прибыль в малом и среднем бизнесе? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы повысить эффективность минимум на 100%?
- точные действия в продажах и бизнесе – будем разбирать на примерах и исправлять ошибки.
Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» представляет собой часовой эфир, включающий теоретическую (лекционную) часть, вопросы участников и ответы преподавателя, обсуждение показательных кейсов.
Прошедшим регистрацию будет отправлена ссылка на онлайн трансляцию по электронной почте.
Ознакомиться с записью предыдущих вебинаров «Университета бизнеса Уралсиб» и получить бесплатные знания по интересующим вопросам уже сейчас можно здесь.
Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»