Банк Уралсиб организует вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности».

«Университет бизнеса Уралсиб» продолжает серию дистанционных занятий. 25 ноября 2021 года в 11:00 по московскому времени состоится очередной вебинар - «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности». Участие бесплатное, но предварительная регистрация необходима, это легко сделать, зайдя по ссылке. Стоит поторопиться: количество мест ограничено.

Актуальными знаниями и рабочими схемами с участниками мероприятия поделится преподаватель - эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса - Владимир Ефремов.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться:

- как правильно выбрать верную стратегию, когда все вокруг постоянно меняется, и наладить технику продаж в соответствии с сегодняшними условиями?

- роль маркетинга в новой реальности, почему старые модели уже не работают?

- как всего за месяц кратно увеличить прибыль в малом и среднем бизнесе? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы повысить эффективность минимум на 100%?

- точные действия в продажах и бизнесе – будем разбирать на примерах и исправлять ошибки.

Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» представляет собой часовой эфир, включающий теоретическую (лекционную) часть, вопросы участников и ответы преподавателя, обсуждение показательных кейсов.

Прошедшим регистрацию будет отправлена ссылка на онлайн трансляцию по электронной почте.

Ознакомиться с записью предыдущих вебинаров «Университета бизнеса Уралсиб» и получить бесплатные знания по интересующим вопросам уже сейчас можно здесь.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»