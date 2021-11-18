В Чечне спасатели вытащили собаку из капкана

Инцидент произошел 13 ноября на окраине чеченского города Гудермеса. Там местные жители нашли собаку в капкане. Они обратились за помощью к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части №10 по охране Гудермесского района вместе с волонтерами извлекли лапу собаки из капкана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС Росси.

Сняв угрожающий жизни животного капкан, сотрудники МЧС оказали ему необходимую помощь. Волонтеры отвезли собаку в ветклинику Грозного для лечения.

Видео трогательного спасения несчастного животного появилось в сети. Жители Северного Кавказа не прошли мимо: под постом пользователи сети оценили поступок чеченских пожарных:

- Как приятно, что не только жизни людей спасаете, так и про животных не забываете. Это очень мужественно и благородно (орфография и пунктуация автора сохранены), - написал местный житель.