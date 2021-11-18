В Ессентуках построят первый в СКФО уникальный комплекс иппотерапии для реабилитации детей с ОВЗ

В Ессентуках реализуют большой проект по возведению нового Центра лечебно-верховой езды (иппотерапии) «Целебный Ессентуки». Его открыли 5 лет назад. И работает он бесплатно. За это время вернуться к обычной жизни смогли несколько сотен ребят.

1 июня 2021 года на площадке открылся новый крытый манеж. Дело в том, что до этого специалисты занимались с детьми только при хорошей погоде. Но потребности в реабилитации превышают и его возможности.

Поэтому организаторы решили, что центр иппотерапии нужно расширить и благоустроить.

Масштабный соцпроект планируют реализовать за счет внебюджетных средств. Аналогов ему еще нет на Юге России.

Так, на территории Центра можно будет не только лечить и оздоравливать, но и вести подготовку паралимпийцев в конных видах спорта. А также проводить состязания всероссийского уровня и летний лагерь для детей с ОВЗ.