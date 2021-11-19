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Здоровье19 ноября 2021 5:17

Почти 82 тысячи пациентов выздоровели от коронавируса на Ставрополье

За прошедшие сутки из больниц выписали 489 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

81870 ставропольцев смогли победить коронавирусную инфекцию и вернуться из больниц домой. За прошедшие сутки 489 человек выздоровели от болезни. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он сообщил, что по состоянию на 19 ноября в регионе выявили 520 новых случаев COVID-19, скончались 42 человека. Летальность уже несколько недель остается на прежнем уровне, а вот число инфицированных постоянно растет.

Отметим, в регионе действуют ограничительные меры. Нужно соблюдать масочный режим в общественных местах, во многих учреждениях требуют предъявить QR-код.

- Защититься от болезни, достичь коллективного иммунитета поможет вакцинация. Прививку от COVID-19 сделали уже почти 970 тысяч жителей края, - напомнил Владимиров.