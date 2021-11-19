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Происшествия19 ноября 2021 6:12

В Пятигорске из горящей девятиэтажки эвакуировали 30 человек

Пожар случился утром, причины выясняются
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: ГУ МЧС России по Ставрополью

Фото: ГУ МЧС России по Ставрополью

В МЧС России по Ставропольскому краю сообщили о пожаре в многоквартирном доме Пятигорска. Около 7:40 по улице Ессентукской пожарные прибыли на вызов. Горела квартира на верхних этажах.

Пришлось эвакуировать 30 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Ставрополью

Фото: ГУ МЧС России по Ставрополью

- Объявлена ликвидация открытого горения в 08.15 на площади 20 квадратных метров, - сказано в сообщении ведомства.

Для эвакуации граждан и тушения огня задействовали 25 человек и 8 единиц техники. Сейчас специалисты будут выяснять, где очаг огня, и почему началось возгорание.