Прокуратура проверит информацию о вандализме в пещере на горе Развалке в Железноводске

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку информации об акте вандализма в пещере вечной мерзлоты на горе Развалке в Железноводске. По информации СМИ, кто-то оставил надписи у входа в пещеру, что является нарушением закона.

Пещера вечной мерзлоты - часть памятника природы регионального значения, она находится под охраной.

- По итогам проверки прокуратуры в суд предъявлено исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обязанностей по обеспечению режима особой охраны указанного памятника природы, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура пресекла подобный случай: на горе Развалке уже были случаи вандализма.