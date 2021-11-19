Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 ноября 2021 6:59

Прокуратура проверит информацию о вандализме в пещере на горе Развалке в Железноводске

В социальных сетях и СМИ сообщили, что кто-то разрисовал стены достопримечательности
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку информации об акте вандализма в пещере вечной мерзлоты на горе Развалке в Железноводске. По информации СМИ, кто-то оставил надписи у входа в пещеру, что является нарушением закона.

Пещера вечной мерзлоты - часть памятника природы регионального значения, она находится под охраной.

- По итогам проверки прокуратуры в суд предъявлено исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обязанностей по обеспечению режима особой охраны указанного памятника природы, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура пресекла подобный случай: на горе Развалке уже были случаи вандализма.