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Происшествия19 ноября 2021 7:24

Прокуратура начала проверку после пожара в девятиэтажке Пятигорска

Спасатели эвакуировали 30 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Прокуратура Пятигорска инициировала проверку после пожара в девятиэтажном доме города-курорта по улице Ессентукской. Утром на последнем этаже началось возгорание, пришлось эвакуировать 30 человек.

- Предварительная причина - короткое замыкание проводки, в указанной квартире проживает 83-летняя пенсионерка. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, - сказано в сообщении ведомства.

Во время проверки установят причины и все обстоятельства произошедшего.