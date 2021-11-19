Прокуратура начала проверку после пожара в девятиэтажке Пятигорска

Прокуратура Пятигорска инициировала проверку после пожара в девятиэтажном доме города-курорта по улице Ессентукской. Утром на последнем этаже началось возгорание, пришлось эвакуировать 30 человек.

- Предварительная причина - короткое замыкание проводки, в указанной квартире проживает 83-летняя пенсионерка. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, - сказано в сообщении ведомства.

Во время проверки установят причины и все обстоятельства произошедшего.