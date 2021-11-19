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Происшествия19 ноября 2021 8:37

В Новоалександровском округе водитель без прав устроил ДТП с 3 пострадавшими

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Новоалександровском муниципалитете Ставропольского края в ДТП с грузовиком пострадали три человека, их госпитализировали в больницу.

Водитель автомобиля ВАЗ- 21150 на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Авария произошла на трассе Сенгилеевское - Новотроицкая.

- В аварии пострадали 27-летний водитель и две пассажирки (19 и 18 лет). Водитель ГАЗели отделался незначительными ссадинами, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Известно, что водитель легковушки никогда не имел водительских прав, а машину ему кто-то дал "покататься". Теперь полиция устанавливает личность хозяина авто, чтобы привлечь его к ответственности.