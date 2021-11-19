Госдума России отвергла запрос Ставрополья об изменении границ ООПТ

Государственная дума отклонила законопроект от думы Ставропольского края об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Власти региона хотели актуализировать территории каждого заказника, потому что за 60 лет они устарели.

- Рекомендовать Государственной Думе отклонить в первом чтении проект федерального закона, - сказано в документе комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам.

Напомним, правительство Ставропольского края сформировало законопроект, в котором говорится об уточнении границ природных территорий. Их прописали в законодательстве еще 60 лет назад, за это время они стали неактуальны. Власти Ставрополья посчитали, что некоторые из земель уже не могут нести статус особо охраняемых, потому что не представляют ценности.