Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 9:38

Госдума России отвергла запрос Ставрополья об изменении границ ООПТ

Правительство региона разработало проект актуализации территорий охраняемых природных зон
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Государственная дума отклонила законопроект от думы Ставропольского края об изменении границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Власти региона хотели актуализировать территории каждого заказника, потому что за 60 лет они устарели.

- Рекомендовать Государственной Думе отклонить в первом чтении проект федерального закона, - сказано в документе комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам.

Напомним, правительство Ставропольского края сформировало законопроект, в котором говорится об уточнении границ природных территорий. Их прописали в законодательстве еще 60 лет назад, за это время они стали неактуальны. Власти Ставрополья посчитали, что некоторые из земель уже не могут нести статус особо охраняемых, потому что не представляют ценности.