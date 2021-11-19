В поселке Комсомолец Ставрополья людей два года хоронили на незаконном кладбище

Прокуратура Ставропольского края провела проверку по обращению жителя Кировского района о том, что два года людей хоронят на незаконном кладбище. Территория, где проводили ритуальные услуги, не находится на балансе у администрации округа.

Могилы расположили в пяти километрах от поселка Комсомолец, общая площадь импровизированного кладбища составила 25 тысяч квадратных метров.

- При этом, права на указанный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации не оформлены, на балансе администрации Кировского городского округа кладбище не состоит, в реестре муниципальной собственности не числится, межевание земельного участка не проведено, на государственный кадастровый учет земельный участок не поставлен, правоустанавливающие документы на него отсутствуют, - сказано в сообщении прокуратуры.

Ответственным стал начальник местного территориального отдела администрации Кировского муниципалитета. Против него возбудили дело об административном нарушении и внесли представление устранить нарушения.

Прокуратура взяла дело на контроль.