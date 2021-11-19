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Здоровье19 ноября 2021 11:18

19 ноября на Ставрополье 14,4% ковид-коек остаются свободными

За прошедшие сутки в регионе заразились 520 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае развернули 5 157 ковид-коек в медицинских учреждениях и даже спортивных залах. На сегодняшний день свободными остаются 14,4%. Фонд постоянно расширяют из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

- Запас прочности» сформирован достаточный. Как минимум, на ближайшее время мы уверены, что сможем помочь всем нуждающимся в госпитализации пациентам, - рассказал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшие сутки в регионе заразились еще 520 человек, 44 пациента скончались в больницах.