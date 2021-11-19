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Общество19 ноября 2021 11:45

Школьники из Ставрополя победили во Всероссийском конкурсе и получили 2 млн

Участники представили инновационные проекты в самых разных сферах - от промышленности до экологии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Школьники ставропольской школы №43 Олеся Черкашина и Артем Овсянников стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Каждый получил по миллиону рублей и путевку на отдых в летний лагерь.

Об этом рассказали в администрации Ставрополя. Школьники представили проекты в разных общественных сферах. Финал конкурса проходил в Крыму, на котором были 1,5 тысячи учеников старших классов со всей России.

Для ребят подготовили программу мероприятий, которая включала лектории, презентации журналистов, блогеров и представителей индустрии спорта, мастер-классы и т.д. "Большая перемена" задумывалась как большой образовательный проект, которые дает возможность реализовать потенциал школьников с разных сторон.