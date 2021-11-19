Прокуратура Ставрополья занялась делом отравления матери и 4 детей угарным газом

В Нефтекумском округе Ставропольского края мать и четверо ее детей отравились угарным газом. Они спали у себя дома, когда вытяжка газового котла засорилась и перестала пропускать опасный газ.

В итоге их всех госпитализировали в больницу. За их состоянием следят медики, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

- Прокуратура района организует проверку по факту данного ЧП. Прокурор края Александр Лоренц взял ситуацию на личный контроль, - сообщили корреспонденту "КП-Ставрополь" в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство также взяло под контроль ход проведения доследственной проверки, организованный СУ СКР по Ставропольскому краю.