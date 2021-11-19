В Буденновском округе глава сельсовета забрала 1,2 миллиона рублей премиями

Следственный комитет Ставропольского края возбудил три уголовных дела против главы Краснооктябрьского сельсовета Буденновского муниципалитета. Женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, она выписывала премии для троих подчиненных, а после забирала деньги себе. Начальница угрожала им неприятностями на работе, поэтому они решили подчиниться. Так она присвоила себе 1,2 миллиона рублей.

- Следователем СКР уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.