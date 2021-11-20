В Ставропольском крае на выходных усилится ветер до 23 метров в секунду

В Ставропольском крае прогнозируют ухудшение погоды на выходных. Согласно данным с сайта Гидрометцентра, 20-21 ноября в регионе усилится ветер, польет дождь. Температура не поднимется выше 10 градусов. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, а в северных районах региона в ночь на 21 ноября - и 23 метров в секунду.

Погода в Ставропольском крае на 20-22 ноября 2021 года. Фото: stavpogoda.ru

Потеплеет лишь к понедельнику. Температура поднимется до 13 градусов, выйдет солнце. Также ожидается, что значительно упадет скорость ветра до 10 метров в секунду.