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Общество20 ноября 2021 6:21

В Ставропольском крае на выходных усилится ветер до 23 метров в секунду

Ожидается дождь
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае прогнозируют ухудшение погоды на выходных. Согласно данным с сайта Гидрометцентра, 20-21 ноября в регионе усилится ветер, польет дождь. Температура не поднимется выше 10 градусов. Скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, а в северных районах региона в ночь на 21 ноября - и 23 метров в секунду.

Погода в Ставропольском крае на 20-22 ноября 2021 года. Фото: stavpogoda.ru

Погода в Ставропольском крае на 20-22 ноября 2021 года. Фото: stavpogoda.ru

Потеплеет лишь к понедельнику. Температура поднимется до 13 градусов, выйдет солнце. Также ожидается, что значительно упадет скорость ветра до 10 метров в секунду.