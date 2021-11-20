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Общество20 ноября 2021 11:00

Министр Колесников пояснил, кому на Ставрополье положен медотвод от вакцинации

Почти миллион местных жителей сделали прививку
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников рассказал, кому положен медотвод от вакцинации по коронавируса. Об этом он рассказал во время "Прямой линии".

От прививки освобождаются люди, у которого есть противопоказания по состоянию здоровья. В том числе - хронические заболевания в стадии обострения или тяжелая почечная недостаточность. Кроме того, в перечень входит анафилактическая реакция на компоненты прививки.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что Ставрополье набрало хороший темп.

- Сейчас важно сохранить интенсивный темп вакцинации. Условия для этого созданы. Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 979,7 тысяч ставропольчан. Около 10 тысяч из них - только за последние сутки, - написал глава региона.