Министр Колесников пояснил, кому на Ставрополье положен медотвод от вакцинации

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников рассказал, кому положен медотвод от вакцинации по коронавируса. Об этом он рассказал во время "Прямой линии".

От прививки освобождаются люди, у которого есть противопоказания по состоянию здоровья. В том числе - хронические заболевания в стадии обострения или тяжелая почечная недостаточность. Кроме того, в перечень входит анафилактическая реакция на компоненты прививки.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил, что Ставрополье набрало хороший темп.

- Сейчас важно сохранить интенсивный темп вакцинации. Условия для этого созданы. Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 979,7 тысяч ставропольчан. Около 10 тысяч из них - только за последние сутки, - написал глава региона.