Две девочки пострадали в ДТП в Ставропольском крае

В Советском округе случилась авария с участием несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

20 ноября, после восьми утра, на трассе "Зеленокумск-Степное" ВАЗ-2106 поворачивал на главную дорогу и не пропустил Опелю. От удара иномарку выкинуло в кювет. За медпомощью обратились три участника движения: водитель "шестерки" и два пассажира Опеля - восьми и девяти лет.

- Младшей девочке оказана разовая помощь, старшая девочка госпитализирована. Более фатального итога в ДТП удалось избежать благодаря соблюдению водителем Опеля правил перевозки детей и применения ремней безопасности, - сказано в сообщении.

Прокуратура Ставропольского края проверят обстоятельства аварии, сообщили корреспонденту "КП-Ставрополь" в пресс-службе надзорного ведомства.