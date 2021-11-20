Ставропольский край сэкономил на объектах здравоохранения 229 млн рублей

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт 90 объектов здравоохранения - фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, врачебных амбулаторий. Еще идет стройка новых учреждений первичного звена. Всего к концу 2021 года закончат 27 объектов, заявил краевой министр здравоохранения Владимир Колесников.

На возведение объектов в 2021 году затратили на 229 млн рублей меньше, чем планировали. Сэкономленные деньги пойдут на другие проекты в следующем году.

- Эти средства должны работать на здравоохранение, на людей - давать жизнь новым медицинским объектам, - цитирует Владимира Владимирова в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Подготовка к реализации программы модернизации в 2022 году продолжается. По нескольким проектам уже завершаются торги, над некоторыми - уже начата реальная работа.