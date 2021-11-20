В Ставропольском крае избрали главу Общественной палаты

В Ставропольском крае прошли выборы главы Общественной палаты. Единогласным решением им стал Георгий Нефетиди, который выходит в организацию восемь лет - с момент становления, передает представитель института гражданского института.

- Наша задача — сохранить ту высокую планку, которую общественная палата несла все эти 8 лет. Минимум изменений, ещё ближе быть к народу, ещё больше выполнять свои обязанности так, чтобы, проанализировав их, можно было бы сделать вывод, что мы сделали всё и даже больше, - заявил Нефетиди.

Прежний глава палаты Николай Кашурин накануне был избран депутатом в думу Ставропольского края.