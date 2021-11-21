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Здоровье21 ноября 2021 6:33

На Ставрополье установлен новый антирекорд по числу больных COVID-19

Губернатор опубликвал актуальные данные по эпидситуации в крае
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрпольском крае по стостоянию на 21 ноября 2021 года обновлен абсолютный антирекорд по числу выявленных за сутки случаев инфицирования COVID-19. За 20 ноября положительный тест получили еще 532 человека.

За все время пандемии заболели в реггионе уже больше 108 тысяч жителей. В том числе больше 82,5 тысяч выздоровевших от коронавируса (+337 за сутки). Число летальных исходов достигло 4887 - еще 37 пациентов с COVID-19 за сутки скончались.

Губернатор Владимир Владимиров опубликвал актуальные данные по эпидситуации на Ставрополье.

- Продолжается вакцинация от COVID-19, - отметил глава края. - Прививку первым компонентом вчера сделали более 8 тысяч человек.