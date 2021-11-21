На улице Московской в Ставрополе перекроют движение

В Ставрополе временно перекроют движение на улице Москвовской в связи с проведение ремонта водопровода. Сообщает новость пресс-служба администрации краевого центра. По их данным, граничение введут в 8:00 часов 22 ноября 2021 года, а снимут только в 20:00 часов 13 декабря.

- Участникам дорожного движения предлагается объезжать участок по улице Ипатова, Ковалева, Дзержинского, Комсомольской, Добролюбова, проезду Готвальда, - комментируют в ведомстве.

Это вынужденное ограничение, отмечают в мэрии Ставрополя. Поэтому к перекрытию дороги просят отнестись с пониманием.