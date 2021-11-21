В Ставрополе разыскивают дерзкого нарушителя ПДД, который хвастался опасной ездой в сети

В Ставрополе дерзкий лихач решил похвастаться ездой с нарушениями, за что теперь разыскивается полицейскими. Автолюбитель выложил свои сомнительные "подвиги" в соцсети: на видео, которое снимал сам же водитель, показаны опасные для других участников движения маневры. Это и езда по встречной полосе, где делать этого нельзя, и пересечение перекрестка на запрещающий "красный" сигнал светофора.

- Вот такое видео разместил пользователь Инстаграм на своей странице. Улица Тухачевского краевой столицы. Как говорится, без комментариев, - обсуждают происходящее на кадрах из социальной сети в УГИБДД по Ставропольскому краю. - Госавтоинспекцией города Ставрополя уже разыскивается нарушитель, данные установлены.

Допущенные водителем нарушения попадают под статью 12.15 КоАП РФ. Лихачу грозит лишение права управления автомобилем на срок до 6 месяцев.