Новый антирекорд заболеваемости COVID-19 с 534 случаями установило Ставрополье

В Ставропольском крае за прошедшие сутки обновился антирекорд заболеваемости коронавирусом - медики выявили 534 новых случая инфекции. Общее число зараженных с начала пандемия составило 108,7 тысяч человек.

Также за прошедший день из больниц выписали 135 человек, которые смогли победить болезнь. К сожалению, скончались 35 пациентов. Отметим, что летальность немного уменьшилась за последние дни.

- Более 3 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день, а в целом за все время - уже более 990 тысяч жителей края, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.