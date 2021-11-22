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Здоровье22 ноября 2021 4:59

Новый антирекорд заболеваемости COVID-19 с 534 случаями установило Ставрополье

Общее число зараженных перевалило за 108 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки обновился антирекорд заболеваемости коронавирусом - медики выявили 534 новых случая инфекции. Общее число зараженных с начала пандемия составило 108,7 тысяч человек.

Также за прошедший день из больниц выписали 135 человек, которые смогли победить болезнь. К сожалению, скончались 35 пациентов. Отметим, что летальность немного уменьшилась за последние дни.

- Более 3 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины за вчерашний день, а в целом за все время - уже более 990 тысяч жителей края, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.