Число вакцинированных от коронавируса ставропольцев почти достигло миллиона

На Ставрополье первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 990 тысяч человек. В том числе за прошедшие сутки - 3100 граждан. Вторым компонентом иммунизировались 828 тысяч человек.

- Выздоровевших уже 82,7 тысячи. К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Отметим, регион обновил антирекорд заболеваемости с 534 новыми случаями коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 135 человек, скончались - 35.