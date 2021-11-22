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Здоровье22 ноября 2021 5:03

Число вакцинированных от коронавируса ставропольцев почти достигло миллиона

За прошедшие сутки еще 3100 граждан иммунизировались от вируса
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На Ставрополье первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 990 тысяч человек. В том числе за прошедшие сутки - 3100 граждан. Вторым компонентом иммунизировались 828 тысяч человек.

- Выздоровевших уже 82,7 тысячи. К сожалению, за день выросли и цифры по заболеваемости и смертности. Соболезную родным скончавшихся, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Отметим, регион обновил антирекорд заболеваемости с 534 новыми случаями коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 135 человек, скончались - 35.