В Ставрополе водитель сбил 9-летнюю девочку на самокате

В Ставрополе молодой водитель "Мазды-3" наехал на маленькую девочку, которая пересекала дорогу на самокате. Он выехал на улице 50 лет ВЛКСМ и не заметил ребенка. 9-летняя школьница передвигалась по регулируемому пешеходному переходу.

- Со слов водителя, ребенок пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются, к проверке подключены родители несовершеннолетней, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

Известно, что мужчина был трезв, до этого за нарушение ПДД не привлекался. Девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.