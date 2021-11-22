В Ставрополе крупный магазин закрыли на карантин из-за мяса чумных свиней

На краевом портале правовой информации сказано, что магазин "Светофор" в Ставрополе отправили на карантин из-за мяса свиней, который были больны африканской чумой. Теперь морозильник закрыт до момента полного уничтожения продуктов и экспертиз.

- Постановляю определить инфицированным объектом ларь морозильный обособленного подразделения ООО "Торгсервис" - магазина "Светофор" в городе Ставрополе, установить до их отмены ограничительные мероприятия (карантин) на территории инфицированного объекта, - сказано в сообщении.

Уже обнаружили очаг болезни животных, эксперты проводят все необходимые процедуры по устранению чумы, не допускают ее распространение.