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Происшествия22 ноября 2021 6:42

В Ставрополе крупный магазин закрыли на карантин из-за мяса чумных свиней

В морозильной камере нашли туши животных с АЧС
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На краевом портале правовой информации сказано, что магазин "Светофор" в Ставрополе отправили на карантин из-за мяса свиней, который были больны африканской чумой. Теперь морозильник закрыт до момента полного уничтожения продуктов и экспертиз.

- Постановляю определить инфицированным объектом ларь морозильный обособленного подразделения ООО "Торгсервис" - магазина "Светофор" в городе Ставрополе, установить до их отмены ограничительные мероприятия (карантин) на территории инфицированного объекта, - сказано в сообщении.

Уже обнаружили очаг болезни животных, эксперты проводят все необходимые процедуры по устранению чумы, не допускают ее распространение.