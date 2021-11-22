В детской больнице Ессентуков ответили на обвинения в отказе госпитализации ребенка

Администрация городской больницы Ессентуков ответила на обвинения матери маленькой девочки об отказе госпитализировать его. Согласно тексту пресс-службы, показаний для амбулаторного лечения не было, ребенка осмотрели на дому и дали все необходимые указания.

Девочка плохо себя чувствовала, появились подозрения, что он болен коронавирусом.

- На момент обращения в медучреждение результат анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию у ребенка еще не был готов. Поэтому помещение их в стационарное отделение могло быть чревато заражением коронавирусом для детей, уже находящихся на лечении в больнице. Оценив ситуацию, врач приемного отделения стационара направила маму для получения амбулаторного консультирования в поликлинику. На что женщина отреагировала негативно, - сказано в сообщении учреждения

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обвинении больницы Ставрополя в отказе помочь девушки с коронавирусом. Она обратилась к врачу, но к ней он доехал только через несколько дней. Она записала видео-обращение и заявила, что будет обращаться в прокуратуру.