Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 7:34

В детской больнице Ессентуков ответили на обвинения в отказе госпитализации ребенка

В сети появилась информация от матери малыша, которому якобы не оказали медицинскую помощь
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Администрация городской больницы Ессентуков ответила на обвинения матери маленькой девочки об отказе госпитализировать его. Согласно тексту пресс-службы, показаний для амбулаторного лечения не было, ребенка осмотрели на дому и дали все необходимые указания.

Девочка плохо себя чувствовала, появились подозрения, что он болен коронавирусом.

- На момент обращения в медучреждение результат анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию у ребенка еще не был готов. Поэтому помещение их в стационарное отделение могло быть чревато заражением коронавирусом для детей, уже находящихся на лечении в больнице. Оценив ситуацию, врач приемного отделения стационара направила маму для получения амбулаторного консультирования в поликлинику. На что женщина отреагировала негативно, - сказано в сообщении учреждения

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обвинении больницы Ставрополя в отказе помочь девушки с коронавирусом. Она обратилась к врачу, но к ней он доехал только через несколько дней. Она записала видео-обращение и заявила, что будет обращаться в прокуратуру.