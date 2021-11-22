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Происшествия22 ноября 2021 7:40

Полиция Ставрополя нашла женщину, которая подожгла автомобиль в наказание должнику

Она сделала это из мести за то, что владелец авто не вернул ей долг
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МВД России по Ставропольскому краю рассказали, что полиция нашла виновницу в поджоге автомобиля в краевой столице. Подозреваемая - 34-летняя жительница, которая сожгла машину в наказание должнику.

- Установлено, что гражданка одолжила владельцу автомобиля денежную сумму, которую он обещал вернуть в течение двух часов, однако этого не сделал. Разозлившись на мужчину, злоумышленница подожгла его автомобиль. Сумма причиненного ущерба составила 180 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Против нее возбудили уголовное дело по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества", виновницу уже заключили под стражу, ее ждет суд.