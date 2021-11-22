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Общество22 ноября 2021 8:21

В 2022 году на Ставрополье оценят кадастровую стоимость 1,7 млн объектов

В следующем году коснуться именно земельных участков, а в 2023 - недвижимости
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края решили оценить 1,7 миллиона земельных участков в 2022 году по вопросу их кадастровой стоимости. В 2023 году это эе коснется всех видов недвижимости.

Сроки переоценки кадастровой стоимости установили федеральные власти. Отметим, кадастровая стоимость - это цена недвижимости, которую установило государство. Она зависит от района, типа дома или земельного участка, их площади.

Расчет кадастровой стоимости в первую очередь была введена для расчета налогов. Использовавшаяся ранее стоимость недвижимости была намного ниже рыночной.