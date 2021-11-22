Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2021 8:54

В Георгиевске сгорели 304 квадратных метра мебельного цеха

Для тушения подключили 34 человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 11:10 в Георгиевске начался пожар в местном мебельном цехе по улице Кленовой. Площадь возгорания составила 304 квадратных метра. До того, как пожарные прибыли на место происшествия, сотрудники цеха сами эвакуировались.

- Предварительно погибших и пострадавших нет. Привлечено РСЧС 34 человека и 12 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, - сказано в сообщении ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что женщине из Дагестана, у которой погибли дети в пожаре, получила тюремный срок.