Госдума рассмотрит идею властей Чечни о запрете упоминания национальности преступников

В электронной базе Государственной думы России разместили законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ. Его подготовило правительство Чеченской республики.

- Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, - сказано в документе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. По его словам, распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определенной этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

Поэтому главной мотивацией служит сохранение мира между национальностями и конфессиями на территории России.