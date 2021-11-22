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Общество22 ноября 2021 9:16

Госдума рассмотрит идею властей Чечни о запрете упоминания национальности преступников

Главной мотивацией является сохранение национального мира в России
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В электронной базе Государственной думы России разместили законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ. Его подготовило правительство Чеченской республики.

- Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, - сказано в документе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. По его словам, распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определенной этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

Поэтому главной мотивацией служит сохранение мира между национальностями и конфессиями на территории России.