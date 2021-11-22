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Общество22 ноября 2021 10:26

За 10 месяцев 2021 года бюджет Ставрополья пополнили 226 млн рублей курсбора

Средства обычно направляют на развитие инфраструктуры городов-курортов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С января по октябрь 2021 года удалось собрать 226 миллионов рублей курортного сбора в Ставропольском крае. Деньги уже поступили в региональный бюджет, а эксперимент расценили как удачный.

Курортный сбор - налог с жителей Кавминвод, также его взимают с туристов. Собранные средства направляют на благоустройство городской среды Железноводска, Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска и т.д. Именно эти города-курорты привлекают большой поток туристов.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что правительство региона будет ходатайствовать о продлении курортного сбора перед федеральными властями.