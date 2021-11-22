Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Георгиевске

Фото: пресс-служба МЧС Ставрополья

Прокуратура Георгиевского округа Ставрополья начала проверку после крупного пожара в мебельном цеху Георгиевска. Возгорание началось в примерно в 11:00, на место происшествия выехали 34 человека.

Ведомство установит обстоятельства и причины пожара. К счастью, никто не пострадал - сотрудники вовремя заметили неладное и самостоятельно покинули объект, вызвав пожарных.

- По данному факту Георгиевской межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере охраны труда, а также о пожарной безопасности. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении ведомства.