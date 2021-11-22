Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 ноября 2021 10:46

Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Георгиевске

От огня пострадали 304 квадратных метра
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба МЧС Ставрополья

Фото: пресс-служба МЧС Ставрополья

Прокуратура Георгиевского округа Ставрополья начала проверку после крупного пожара в мебельном цеху Георгиевска. Возгорание началось в примерно в 11:00, на место происшествия выехали 34 человека.

Ведомство установит обстоятельства и причины пожара. К счастью, никто не пострадал - сотрудники вовремя заметили неладное и самостоятельно покинули объект, вызвав пожарных.

- По данному факту Георгиевской межрайонной прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в сфере охраны труда, а также о пожарной безопасности. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении ведомства.