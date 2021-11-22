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Общество22 ноября 2021 11:28

С начала 2021 года города Ставрополья посетило больше миллиона туристов

Это почти в два раза больше показателей пандемийного 2020 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За десять месяцев 2021 года Ставропольский край посетили 1,07 миллиона туристов из разных регионов России. Наибольший интерес у них вызывали города-курорты, такие как Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и т.д.

За этот период удалось собрать 226 миллионов рублей курортного сбора. Деньги поступили в региональный бюджет, позже их направят на развитие городской среды. Например, на благоустройство санаториев, терренкуров, парков и т.д.

Отдельно в городах Кавказских Минеральных Вод отдохнули 800 тысяч человек. Их допускали в здравницы по сертификатам вакцинации.