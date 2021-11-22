В Ставрополе представили новый состав регионального совета ООО «Союзмаш России»

Фото: Ставропольский радиозавод "Сигнал".

19 ноября на базе Ставропольского радиозавода «Сигнал» состоялось внеочередное общее собрание Ставропольского регионального отделения ООО «Союзмаш России», куратором которого выступает исполнительный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко.

Руководитель радиозавода «Сигнал» Андрей Кочерга в должности председателя Ставропольского регионального отделения ООО «Союзмаш России» представил новый состав регионального совета, который пополнился руководителями ведущих промышленных предприятий края. Пополнился и состав самого Ставропольского отделения - как констатировал Олег Евтушенко, за очень короткое время число членов Ставропольской региональной организации увеличилось вдвое. Данные перемены Олег Николаевич связывает с тем, что организацию в крае возглавил Андрей Кочерга - один из наиболее эффективных менеджеров Ростеха.

- Прошу вас поддержать Андрея Викторовича и поднять рейтинг «Союзмаша» на Ставрополье, - обратился к собравшимся в зале членам регионального отделения «Союзмаша» куратор.

В свою очередь, Андрей Кочерга, выступая на собрании, перечислил ряд конкретных задач, которые сегодня стоят перед региональным отделением в крае и добавил:

- Задачи определены руководством «Союзмаша России» и нашим куратором довольно серьезные. Направлены они на укрепление, расширение и более эффективное использование промышленного потенциала края. Безусловно, мы планируем проводить эту работу в тесном взаимодействии с правительством и думой Ставрополья.