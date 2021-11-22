На Ставрополье количество госпитализаций с пневмонией упало на 24% за неделю

В Ставропольском крае показатель госпитализации пациентов с пневмонией от коронавируса уменьшился на 24,8%. Специалисты проанализировали цифры прошедшей недели по сравнению с предыдущими.

При этом ежедневно заболевают больше 500 человек, что является высокой заболеваемостью. За прошедшие сутки в регионе инфицировались 534 человека, выздоровели 135, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

По словам медиков, количество госпитализаций снизилось из-за локальных ограничительных мер и массовой вакцинации населения. Всего первым компонентом иммунизировались 990 тысяч человек, 3100 - за последние сутки.