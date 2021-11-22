«Россети Северный Кавказ» с начала года присоединили к своим сетям более 8 тысяч новых объектов в Дагестане

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» с начала текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в Дагестане 8075 объектов. Новым потребителям суммарно выдано 101 МВт мощности.

В числе наиболее крупных объектов, подключенных к сетям компании специалистами «Дагэнерго», - многоквартирный дом в Махачкале (456 КВт), база отдыха в Каякентском районе (450 КВт), рыбное хозяйство в посёлке Сулак (400 КВт), фруктовое хранилище в Магарамкентском районе (350 КВт), школа в Каспийске (215 КВт).

Кроме того, энергетики филиала «Дагэнерго» с начала года приняли 9751 заявку на технологическое присоединение объектов к электросетям общей мощностью 368 МВт. Подавляющая часть подана в территориальные подразделения компании в городах и районах республики.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании можно дистанционно через портал электросетевых услуг «портал-тп.рф». На портале можно также подать заявку на установку/замену приборов учёта, перераспределение мощности, восстановление документов технологического присоединения и другие дополнительные услуги.

Здесь, в частности, можно произвести расчёт стоимости услуг и необходимой мощности подключаемых устройств, отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданных заявок, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях и многое другое.