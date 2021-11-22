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Происшествия22 ноября 2021 12:55

71-летняя пассажирка маршрутки пострадала в ДТП на Ставрополье

Водитель "Приоры" перестраивался в другой ряд и не выдержал дистанцию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

В Георгиевске по улице Пушкина водитель "Лады Приора" перестраивался в правый ряд, не выдержал дистанцию и устроил ДТП с пассажирским маршрутным такси. Пострадала 71-летняя пассажирка, ее доставили в больницу.

- Установлено, что на момент ДТП в ГАЗели находились 7 пассажиров, а транспортное средство двигалось по регулярному маршруту "Георгиевск - Краснокумское". "Приорой" управлял 23-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является, - сказано в сообщении ГИБДД Ставропольского края.

На месте работает полиция, началась проверка инцидента.