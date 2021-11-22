Самозанятые смогут использовать маткапитал для первого взноса по ипотеке в ВТБ

ВТБ предоставил возможность использовать материнский капитал в качестве первого взноса в рамках ипотечной программы "Победа над формальностями". По прогнозам банка, до конца года услугой воспользуются более 6,5 тысячи клиентов, наиболее востребована она будет среди самозанятых.

В рамках программы ВТБ "Победа над формальностями" клиенты могут получить ипотеку всего по двум документам - паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход банк не требует. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости, а сумма кредита - от 600 тысяч рублей на срок до 30 лет.

В рамках нового предложения банка при формировании первоначального взноса 10% средств вносятся из собственных накоплений клиента, еще 10% и более - за счет материнского капитала. Условия по жилищным кредитам ВТБ для самозанятых идентичны ставкам для заемщиков, работающих по найму: от 4,3% - для госпрограмм и 9% - для базовых продуктов. Одобрение ипотечной заявки и оформление сделки с такими клиентами проходит по стандартным условиям, без каких-либо специальных требований.

- Материнский капитал – эффективный способ государственной поддержки. Ежегодно в России он выделяется более чем полутора миллионам семей, при этом в среднем 80% из них направляют его на улучшение жилищных условий. Для нас стратегически важно сохранять доступность ипотечного кредитования для всех категорий клиентов. Сегодня каждый третий ипотечный кредит мы выдаем по двум документам, программа пользуется спросом среди россиян, работающих на себя, поскольку не требует дополнительного подтверждения доходов. Учитывая, что только за 2021 год количество самозанятых в стране удвоилось и к ноябрю составило 3,3 млн человек, мы решили предоставить возможность использовать материнский капитал для этой программы, - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Летом ВТБ первым и единственным среди российских банков предложил клиентам распоряжаться маткапиталом в пользу ипотеки полностью в онлайн-формате, без посещения отделения банка. Клиентам достаточно оформить заявление, частично предзаполненное, в разделе «Государственные услуги» в ВТБ Онлайн. Банк направит его в Пенсионный фонд РФ (ПФР) для перечисления материнской выплаты в счет погашения кредита. Весь процесс с момента отправки заявления в ПФР до зачисления материнского капитала в ВТБ занимает менее двух недель.

ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж, клиенты заключили ипотечные сделки на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель ВТБ на начало ноября достиг 2,4 трлн рублей.