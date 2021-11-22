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Общество22 ноября 2021 13:37

В 2022 году на строительство 500 квартир для сирот Ставрополья направят 722 млн

Жилплощадь выделят в Ставрополе, Железноводске, Пятигорске и других городах
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2022 году в крупных городах Ставропольского края построят больше 500 новых квартир для детей-сирот. Для этого планируют выделить 722 миллиона рублей, рассказали во время рабочей встречи регионального правительства.

Жилье появится в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках и других городах-курортах. Также квартиры построят в административных центрах городских и муниципальных округов.

Дети-сироты получают жилье в порядке живой очереди. Правительство планирует с каждым годом повышать показатель обеспеченности жильем таких категорий граждан.